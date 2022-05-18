В ходе первого заседания Николай Автухович заявил отвод составу суда, пишет БелТА. После удаления для совещания было принято решение об отклонении отвода «в связи с его необоснованностью». Об отводе состава суда заявил также Владимир Гундарь, но суд отклонил его на том же основании.

На первом заседании были уточнены данные обвиняемых и потерпевших. Несколько потерпевших «по семейным и служебным причинам не смогли явиться на заседание суда» и подали иск о рассмотрении дела без их присутствия.

В суде объявлен перерыв.

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