Элизабет Борн стала новым премьер-министром Пятой Республики, после того, как этот пост покинул Жан Кастекс.

Таким образом она станет лишь второй женщиной, когда-либо занимавшей во Франции пост главы кабинета министров после окончания Второй мировой войны, отмечает газета “Московский комсомолец”.

Первой женщиной-премьером в стране была Эдит Крессон, которая с мая 1991 по апрель 1992 года возглавляла правительство при президенте-социалисте Франсуа Миттеране.

Ранее Элизабет Борн работала Генеральным директором городского планирования мэрии Парижа, занимала посты министра окружающей среды, транспорта и труда. В качестве главы Министерства труда, занятости и экономической интеграции в правительстве премьер-министра Жана Касекса она курировала переговоры с профсоюзами, которые привели к сокращению пособий по безработице для некоторых ищущих работу.

За время ее пребывания у власти уровень безработицы во Франции упал до самого низкого уровня за 15 лет, а безработица среди молодежи снизилась до самого низкого уровня за 40 лет.

Надо отметить, что ее назначение последовало за переизбранием президента Эммануэля Макрона на второй срок по результатам прошедшего 24 апреля финального тура президентских выборов.

Во время состоявшейся церемонии, посвященной передаче власти, женщина-политик посвятила свое выдвижение на премьерский пост «каждой маленькой девочке».

«Следуйте за своей мечтой до конца, — призвала Элизабет Борн в своей речи. – Ничто не должно сдерживать борьбу за место женщины в обществе».

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»