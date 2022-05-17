И в России, и в Украине говорят о необходимости проведения международного трибунала из-за украинских событий. Каждая из сторон ссылается на нарушение соперником законов войны. А что это за законы? Неужели у войны есть законы?

Лидия ГОРОШКО.

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Законы войны действительно существуют. И это не негласные правила, как раньше, а общепризнанные международные нормы.

Методы и средства ведения войны сторонами вооруженного конфликта регулирует международное гуманитарное право. Цель этого – найти баланс между законной военной акцией и гуманитарной задачей уменьшить человеческие страдания, особенно страдания гражданского населения.

Ограничения в отношении способов ведения войн существовали многие века. Часто они становились результатом неписаного соглашения о нормах поведения, а иногда это было обоюдным пониманием реальности возможного возмездия в случае превышения неких границ дозволенного. В отдельных случаях элементарная гуманность ограничивала тяжелые последствия войн.

В XIX веке международное сообщество начало прилагать серьезные усилия по введению эффективных правовых ограничений в отношении ведения войн. Однако только в 1907 году общие принципы были закреплены в Гаагской конвенции, а потом в Женевских конвенциях 1949 года и Дополнительных протоколах к ним 1977 года. Кроме того, имеется ряд других договоров, охватывающих конкретные аспекты, в частности в области вооружений.

Как сообщает Международный комитет Красного Креста, центральным принципом всего права, относящегося к ведению военных действий, является принцип проведения различия. Военные акции неизбирательного характера запрещены. Все стороны конфликта должны проводить различие между законными военными целями, с одной стороны, и гражданским населением и гражданскими целями – с другой. Законная цель – это военные объекты, гражданская цель – жилые дома, школы, больницы, церкви и так далее.

Умышленное нанесение удара по гражданскому населению является военным преступлением. Согласно международному праву, все стороны конфликта должны принимать меры для максимально возможного удаления военных целей от населенных пунктов. То есть ставить танк во дворе жилого дома и вести из него огонь по противнику категорически нельзя.

В то же время общепризнано, что в ситуациях нападения на военные цели гражданское население может понести потери, обе стороны конфликта обязаны принять все возможные меры для того, чтобы свести к минимуму ранения и смерти гражданских лиц, а также ущерб гражданским объектам.

По международным правилам ведения войны, если ожидаемое нападение нанесет «чрезмерный ущерб гражданскому населению по отношению к конкретному и непосредственному военному преимуществу, которое предполагается таким образом получить», то такое нападение надлежит отменить или приостановить согласно принципу соразмерности.

Международное гуманитарное право запрещает терроризировать гражданское население и уничтожать средства, необходимые для его выживания, нападая на посевы, источники водоснабжения, медицинские учреждения, жилища и невоенный транспорт. Запрещается захват заложников и использование «живых щитов». Не допускаются также методы и средства, причиняющие излишние страдания тем, кто воюет на стороне противника.

Раненые и больные, а также лица, больше не принимающие участия в боевых действиях, должны пользоваться уважением. Не разрешается нападать на медицинские учреждения и медицинский персонал. Все стороны конфликта должны уважать защитные эмблемы, принятые Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним, а именно эмблемы красного креста, красного полумесяца и красного кристалла (все три – символы организаций Красного Креста).

Ограничения, касающиеся ведения боевых действий согласно международному гуманитарному праву, охватывают также культурные ценности и природную среду. Запрещается нападать на культурные ценности или использовать их в военных целях. Военные действия не должны причинять излишний ущерб природной среде или создавать будущие экологические проблемы. Особое внимание уделяется войне на море и воздушной войне, а также гражданской обороне во время вооруженных конфликтов.

Правила, относящиеся к выбору оружия, безусловно, составляют главную часть права ведения боевых действий. Но, по международному гуманитарному праву, вне закона объявлены конкретные виды оружия, в частности биологическое и химическое оружие, ослепляющее лазерное оружие, противопехотные мины, кассетные боеприпасы…

Если судить по сводкам с фронтов как российских, так и украинских СМИ, создается впечатление, что в нынешней украино-российской войне нарушены все эти нормы. Поэтому Международный трибунал это в любом случае будет рассматривать и примет правильное решение. Чтобы никогда больше…

Публикация из № 39 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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