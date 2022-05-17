В Эстонии начались учения Сил обороны страны. В них примут участие более 15 тысяч военных из 10 стран. Об этом сообщает ERR.
«Цель маневров – проверка боеготовности и оценка международного взаимодействия при реагировании на различные угрозы», — говорится в сообщении.
Территория учений будет простираться с датского острова Борнхольм до севера Латвии. К участию в учениях будут привлечены американские, британские и польские ракетные системы. Кроме этого – бронетехника, ударные вертолеты, истребители и десантные корабли американского экспедиционного корпуса, которые прибудут на территорию страны ближе к концу маневров.
Командование Сил обороны Эстонии предупреждает, что на отдельных участках по трассам могут передвигаться большие колонны военной техники.
Согласно плану, учения должны завершиться 3 июня.
Надо отметить, что эти маневры станут одними из самых масштабных военных учений в истории страны с 1991 года.
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