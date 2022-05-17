В Афганистане правительство талибов распустило Национальное собрание (парламент страны), Совет национальной безопасности, Высший совет по примирению, комиссию по правам человека, комиссию по пересмотру Конституции, а также секретариаты Палаты представителей и Сената. Об этом сообщило 17 мая афганское информагентство The Khaama Press.

Издание опубликовало фото документа о роспуске госорганов, в котором говорится, что приказ об этом отдал лидер «Талибана» мулла Хайбатулла Ахундзада. На документе также есть подпись премьер-министра талибского правительства муллы Хасана Ахунда. Никаких комментариев о своих действиях талибское правительство пока не дает.

Надо отметить, что ранее талибы распустили независимую комиссию по выборам и министерства по делам мира и парламента.

Независимая комиссия по правам человека, согласно резолюции заседания талибского кабмина, попавшей в СМИ в прошлом месяце, должна быть «переименована». В то же время «Талибан» сохранил структуры по обеспечению секретариатов Палаты представителей и сената и поставил задачу объединить их в новую структуру в течение двух недель.

Также была сохранена независимая комиссия по надзору за исполнением Конституции.

Напомним, в августе прошлого года начался финальный этап вывода войск США из Афганистана. В это же время талибы начали один за другим брать под контроль крупнейшие города страны и захватили власть в Афганистане.

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