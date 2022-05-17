Изобретать велосипед – новая экономическая модель Беларуси в условиях санкций.

Экономическую трансформацию, которая ждет и Беларусь и Россию в условиях санкций, предусмотрительные ученые назвали «импортозамещением с технологическим регрессом». Как это будет выглядеть, рассказал авторитетный американский экономист с русскими корнями Олег Ицхоки.

С точки зрения экономистов, импортозамещение вообще является неэффективным. В отдельных случаях такая стратегия может приносить результат. Несколько лет назад в Латинской Америке начали процесс импортозамещения только конечной продукции. Удалось нарастить импорт оборудования и технологий. В результате были налажены новые производственные процессы.

У нас импортозамещение не будет успешным

Импортозамещение, которое сейчас вынуждены налаживать России и Беларуси в условиях санкций, будет кардинально отличаться от латиноамериканской схемы. Его особенность в том, что, к сожалению, неизбежно возникнет ограничение технологий, подчеркнул Олег Ицхоки.

«Сейчас начнет происходить перестройка на экономику, которая учится заново производить те же продукты. Но технологии для производства в странах нет, ее получить невозможно. С этим связан структурный сдвиг на более примитивный уровень технологий, который будет сопряжен с падением долгосрочного выпуска», – объяснил экономист.

С точки зрения импортозамещения есть три категории товаров: первая – которую произвести легко, но ее по какой-то причине не производили. Экономист взял пример, приведенный Валентиной Матвиенко, – гвозди.

«Допустим, было выгоднее гвозди импортировать откуда-то. Это не сложное производство, потому что его можно по надобности быстро наладить в стране. Однако это занимает месяцы, а иногда – годы», – отметил Олег Ицхоки.

На самом важном первом уровне структурная трансформация будет неизменно иметь кризисный характер. Возникнет нехватка недостающих компонентов. Вполне вероятно, что их производство в конце концов будет налажено.

Заново разрабатывать уже существующие технологии

Существуют еще две другие категории товаров, где технологии гораздо сложнее. Одна из них – товары, для производства которых технология в стране отсутствует в принципе.

«Это не самая сложная технология, но ее просто нет сейчас, и ее нужно будет разрабатывать. Это как изобретать велосипед», – сказал эксперт.

В качестве примера он привел автоматическую коробку передач, которая в России никогда не производилась.

«Допустим, «АвтоВАЗ» разработает автоматическую коробку передач в горизонте трех-четырех лет, но это будет дорого, некачественно, неэффективно. Первые годы количество выпускаемых автомобилей с автоматической коробкой будет мизерным», – отметил Олег Ицхоки.

И наконец, последняя категория товаров производится по технологиям, которые в обозримом будущем изобрести заново будет невозможно.

«К примеру, производство чипов или самолетов. Это такое производство, где технологический уровень ушел в такой отрыв, что становится просто нереально экономически дорого разрабатывать самостоятельно такие процессы. Остается единственный способ – искать черные или серые схемы поставок таких товаров», – уверен экономист.

В результате подобная ситуация приведет к нехватке многих товаров и компонентов, которые остро необходимы в производстве. Итог – производство останавливается. А необходимые составляющие становятся все дороже и дороже. Их придется искать по сложным схемам через каких-то контрагентов в Китае или Индии до тех пор, пока те не попадут под вторичные санкции.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»