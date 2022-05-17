Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что в настоящее время Москва и Киев не ведут переговоры по урегулировании ситуации в Украине.

“Нет, переговоры не продолжаются. Украина вышла фактически из переговорного процесса”, – сказал Руденко, которого цитируют РИА Новости.

По его словам, Кремль не получил от Киева никакого ответа на российский проект договора.

Надо отметить, что ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что переговорный процесс между российскими и украинскими представителями фактически приостановлен по вине Киева.

Напомним, последняя очная встреча переговорщиков Киева и Москвы состоялась 29 марта в Стамбуле. После нее Киев выступил с рядом предложений по прекращению конфликта, среди которых – подписание международного договора о гарантиях безопасности Украины.

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