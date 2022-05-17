Исследования европейских экономистов показали приблизительные потери, которые понесут разные страны после введения торгового эмбарго для России. В качестве «барометра» взято изменение ВВП, информирует издание “Белорусы и рынок”.

На Западе осознают, что потери от санкций будут не только в России, но и в Европе. Более того, пострадают и третьи страны, никак напрямую не участвующие в конфликте.

Больше всего достанется самой России – ее потенциальные потери составят порядка 14,8% ВВП. Это очень много, сопоставимо с падением, которое случилось в России в начале 90-х. Но это не значит, что произойдет возврат в 90-е. Тогда у страны были открыты все рынки, и было куда развиваться, оттолкнувшись ото дна, а сейчас страна оказывается во все более сильной экономической изоляции.

США, судя по исследованиям, вообще почти ничего не заметят, потеряв всего 0,11% ВВП. Это красноречиво говорит о значимости для Америки торговли между двумя странами.

Германия потеряет 1,2% ВВП. Произойдет это именно потому, что ее экономика относительно плотно завязана на торговле с Россией.

Убытки несут даже те страны, которых считают в некотором смысле бенефициарами происходящего кризиса: Турция (0,13%), Китай (0,02%) и Индия (0,04%). Даже несмотря на то что они получают уже сейчас товары и ресурсы из России с большим дисконтом, это в итоге не покрывает сопряженные убытки.

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