Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предлагает смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из Беларуси и России. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Газета отмечает, что в переговорах по этому вопросу участвует Турция, которая могла бы принять участие в разминировании портов и обеспечении морского траффика. Речь идет о том, чтобы в обмен Россия пропустила суда с зерном из украинских портов.

В итоге заключение такой сделки могло бы смягчить продовольственный кризис. В ООН опасаются, что рост цен на зерновые и дефицит продовольствия могут дестабилизировать обстановку в бедных странах, зависящих от украинского зерна, и привести к серьезным внутренним конфликтам.

ООН ведет переговоры с представителями России и Украины о том, как можно разблокировать коридоры в Черном море, чтобы вывезти зерно из Украины, подтвердила постоянный представитель США при организации Линда Томас-Гринфилд на конференции по обеспечению глобальной продовольственной безопасности.

Она сообщила, что 19 мая состоится заседание Совета Безопасности ООН при участии госсекретаря США Энтони Блинкена, где будут обсуждаться вопросы о восполнении украинской сельхозпродукции на мировом рынке.

Напомним, Беларусь является одним из основных игроков на мировом рынке калийных удобрений. В прошлом году ЕС ввел запрет на поставки и транзит части продукции «Беларуськалия». США ввели санкции против самой компании и БКК — официального экспортера продукции. К ограничительным мерам присоединились Канада и Великобритания.

К слову, в начале этого года Литовские железные дороги остановили транспортировку калийных удобрений из Беларуси для поставок в третьи страны.

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