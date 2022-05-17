Национальная команда проведет домашний матч Лиги наций с командой Словакии в сербском городе Нови-Сад.

Поединок пройдет на стадионе “Караджордже” 3 июня, сообщает пресс-служба Словацкой федерации футбола.

6 июня белорусы сыграют с азербайджанцами, 10 июня примут команду Казахстана. Вероятно, и эти два поединка пройдут в Нови-Саде.

По решению УЕФА, на территории Беларуси не могут проводиться международные матчи под эгидой союза.

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