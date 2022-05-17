Великий финансовый кризис и кризис суверенного долга нанесли огромный урон еврозоне. Сегодня в ЕС почти все показатели базовой инфляции выше 2%, на таком же уровне находятся и инфляционные ожидания, пишет издание “Белорусы и рынок”.

По этому поводу Президент Евроцентробанка Кристин Лагард сделала заявление относительно того, что ЕЦБ предпринял меры по развертыванию эффективной денежно-кредитной политики ЕС: был запущен план банковского союза, включающий общий надзор и разрешение проблем.

Это самая значительная передача полномочий на европейский уровень с момента создания евро. Предприняты такие меры в связи с тем, что фрагментация финансовых рынков Евросоюза и сегментированный режим банковского надзора и урегулирования могут привести к асимметричному ужесточению условий финансирования по всей еврозоне.

По словам Лагард, пандемия не только нанесла серьезный удар по спросу – потребление в еврозоне сократилось на 16,5% всего за несколько месяцев, но и оказала сильное асимметричное воздействие на страны, ориентированные на туризм.

Это возродило опасность финансовой нестабильности. Поэтому ЕЦБ запустил программу чрезвычайных закупок при пандемии, нацеленную на расширение денежно-кредитных операций во всех частях еврозоны. Эти меры способствовали гораздо более быстрому восстановлению спроса, чем в предыдущие кризисы.

ВВП еврозоны вернулся к докризисному уровню в конце 2021 года. Однако стремительный рост спроса не сопровождался соответствующей экспонентой предложения, поскольку производству потребовалось время для восстановления после блокировок. Это привело к дефициту и сбоям в цепочке поставок, а затем к инфляции в энергетике, АПК и промышленности.

Еще больше осложняет ситуацию российско-украинская война, которая, по всей вероятности, будет иметь два важных последствия: сделает геополитику более важной для структуры глобальных цепочек поставок и ускорит переход к «зеленой» энергетике, что сохранит давление не только на цены ископаемого топлива, но и на спрос на некоторые металлы и минералы, уже дефицитные. К тому же военные действия сдерживают темпы роста экономики и еще больше подталкивают инфляцию.

Поскольку инфляция, скорее всего, останется высокой в течение ближайшего времени, Евроцентробанк, по заявлению Кристин Лагард, предпримет действия, направленные на удержание стабильности цен и опциональность своей денежно-кредитной политики.

Это дает основания полагать, что инфляция в Европе вернется к 2% после того, как различные шоки предложения пройдут. Для этого будут прекращены чистые покупки в рамках программы покупки активов, и первое повышение ставки, основанное на прогнозном руководстве ЕЦБ по их процентным ставкам, состоится через некоторое время после окончания покупок чистых активов. После первого повышения ставок процесс нормализации будет постепенным.

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