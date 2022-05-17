Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о преступлениях против половой неприкосновенности, совершенных в отношении двух детей.

По данным следствия, на протяжении почти десяти лет – с 2012 по 2021 год 42-летний житель Минского района умышленно, с применением насилия и угрозой его применения, совершал в отношении дочери и сына насильственные действия сексуального характера, а в отношении девочки – и изнасилования. Количество эпизодов преступной деятельности шокирует и исчисляется десятками.

Потерпевшие по делу – ныне 16-летний парень и 20-летняя девушка – усыновленные дети обвиняемого. На тот момент, будучи совсем маленькими, они находились в зависимом положении от того, кто призван был заменить отца. В силу возраста, индивидуально-психологических особенностей, безвыходности мальчик и девочка не могли оказывать сопротивление. Приемная мать, узнав о совершении насильственных действий и даже неоднократно являясь очевидцем совершения преступлений в отношении девочки, тем не менее, в правоохранительные органы не сообщила.

Следователи также установили, что мужчина на протяжении указанного времени истязал маленьких детей, практически эксплуатируя их – заставлял много работать по хозяйству, заниматься стройкой, огородом, уходом за животными. За малейшие провинности избивал ремнем, кулаками, заставлял ночевать в сарае, на улице, лишая тепла и сна, также зачастую оставлял без пищи. Мужчина называл это «трудотерапией». Кроме того, девушке в 2019 году он угрожал убийством, используя нож.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий. На основании собранных по делу доказательств жителю Минского района предъявлено обвинение по ряду статей Уголовного кодекса Республики Беларусь:

ч. 2 ст. 167 (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, повторно, лицом, ранее совершившим изнасилование, в отношении заведомо несовершеннолетней);

ч. 2 ст. 166 (изнасилование заведомо несовершеннолетней, совершенное повторно, лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные статьей 167 УК);

ч. 3 ст. 167 (иные действия сексуального характера, мужеложство, совершенные вопреки воле потерпевших, с использованием беспомощного состояния, повторно, лицом, ранее совершившим изнасилование, в отношении заведомо малолетних);

ч. 3 ст. 166 (изнасилование заведомо малолетней, совершенное повторно, лицом, ранее совершившим действия, предусмотренные статьей 167 УК);

ч. 1 ст. 169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста);

ч. 2 ст. 154 (истязание, совершенное в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего, лица, находящегося в беспомощном состоянии и в зависимом положении);

ст. 186 (угроза убийством).

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд, которого обвиняемый ожидает, находясь под стражей. В отношении его супруги выделены материалы для дачи правовой оценки по факту недонесения либо укрывательства преступлений.

Следователем внесено представление о принятии мер по устранению нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в Минский районный исполнительный комитет.

Из уголовного дела следует, что обвиняемый шантажировал детей либо угрожал наказанием. Следователи отмечают: преступления против половой неприкосновенности детей обладают высокой степенью латентности. Дети же в силу возраста не всегда осознают, что с ними делают взрослые, а также умалчивают о произошедшем, потому что от них зависят и/или были запуганы. По этим причинам факты насилия в отношении детей становятся известными лишь спустя некоторое время.

УСК по Минской области обращается к гражданам, располагающим информацией о совершении в отношении несовершеннолетних насильственных действий сексуального характера, с просьбой незамедлительно сообщить ее в ближайшее подразделение Следственного комитета.

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