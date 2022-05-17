Не так скучен белорусский футбол, как некоторым кажется. Случаются чудеса и у нас.

Например, любопытная ситуация сложилась в новом розыгрыше Кубка Беларуси. В расписании вдруг появилась повторная встреча «Спартака» из Слуцка и «Фалько» из Черкасс.

Оказывается, в поединке 1/128 финала «Фалько» принимал «Спартак», и, как гласит официальный протокол встречи, основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти победил «Спартак» со счетом 5:4. Вот только в протоколе матча отсутствует… дополнительное время.

Стало известно, что арбитр из Дзержинска Никита Шиян просто забыл назначить дополнительное время, а сразу же отправил команды бить пенальти, что противоречит регламенту соревнования.

К слову, инспектором на этом матче был… работник судейского департамента федерации Владимир Кузьмин, который в передаче «Судите с нами» разбирал спорные эпизоды.

«Забавная получается история, когда судьи не знают правил, – прокомментировал эту ситуацию один из основателей клуба «Крумкачы» Владислав Майоровский. – Еще забавнее, что инспектором матча был сотрудник судейского департамента Белорусской федерации футбола. И еще забавнее оттого, что вместо наказания судей и инспектора (а обычно это дисквалификация) их в полном и провинившемся составе назначили на переигровку. Команды будут переигрывать, а судьи пересуживать. А что? Будут судить до тех пор, пока не научатся».

Публикация из № 39 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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