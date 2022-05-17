В Беларуси в 12-й раз с начала года подорожало автомобильное топливо. «Белнефтехим» поднял цены с 17 мая (предыдущее было 11 мая). Опять на 2 копейки. Информация об этом размещена на сайте предприятия.

Цены на топливо установлены следующие:

АИ-92 — 2,24 рубля;

АИ-95 — 2,34 рубля;

АИ-98 — 2,56 рубля;

дизельное топливо — 2,34 рубля.

Напомним, это уже 12-ое подорожание автомобильного топлива в текущем году. С начала года цены на него повышались 5 раз в марте, 4 раза в апреле и 2 раза в мае. Каждый раз цены росли на 2 копейки.

Причины подорожания в концерне не озвучиваются, однако ранее “Белнефтехим” сообщал, что продолжит строго придерживаться политики сдержанного изменения цен.

При этом концерн учитывает как динамику изменения котировок нефти, так и конъюнктуру рынка нефтепродуктов в соседних странах, а также экономические показатели местных нефтеперерабатывающих заводов.

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