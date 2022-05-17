Сегодня утром в Новополоцке задержан председатель Белорусского независимого профсоюза Максим Позняков.

Как сообщают в соцсетях, Познякова задержали возле детского сада, куда он отвел детей. Профсоюзного лидера доставили в РОВД. Он успел сообщить жене, что задержан по административному делу.

На днях Максим Позняков был избран и.о. зампредседателя председателя Белорусского конгресса демократических профсоюзов. Он заменил на этом посту задержанного в апреле Сергея Антусевича, который находится в СИЗО вместе с другими лидерами независимых профсоюзов.

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