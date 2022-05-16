Зачастую холестерин рассматривают только с негативной стороны. Однако при нормальном уровне он выполняет множество полезных функций и не несет угрозы для жизни. Необходимо регулярно следить за показателями холестерина, чтобы избежать серьезных последствий и вовремя начать лечение. В этой статье рассказываем о том, как быстро, а самое главное эффективно снизить уровень холестерина в крови. Для начала разберемся в сущности холестерина и в причинах его повышения.

Что такое холестерин?

Холестерин – особое вещество, входящее в структуру живых клеток. Около 80% этого соединения производится самим организмом, и только оставшаяся часть поступает с едой. Холестерин участвует в производстве женских и мужских гормонов, витамина D, желчи, входит в состав клеточных стенок и помогает их восстановлению, пишет Медик Форум.

Холестерин условно принято разделять на «плохой» и «хороший», а зависит это от структуры липопротеинов – сложных белков, транспортирующих холестерин по организму. Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) откладываются в просветах сосудов и считаются «плохим» холестерином. Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), в свою очередь, относят к «хорошему» холестерину, так как они выполняют все вышеперечисленные полезные функции.

Нормы и причины повышения

Уровень холестерина в крови устанавливается путем специального развернутого анализа – липидограммы. Показатели нормы зависят от возрастных особенностей, пола, наследственности и иных факторов риска. Какой высокий уровень холестерина в крови? Среднее значение для взрослого составляет более 5 миллимоль на литр. Ближайшие к этому показателю или превышающие его результаты – веская причина, чтобы начать профилактику и лечение гиперхолестеринемии. Почему повышается уровень холестерина?

Неправильное питание

Нервное напряжение

Курение и алкоголь

Наследственная предрасположенность

Сахарный диабет, дисфункция эндокринных желез, заболевания печени и другие патологии

Малоподвижный образ жизни

Чем опасен повышенный холестерин?

Избыточный холестерин откладывается в просветах сосудов, закупоривая их атеросклеротическими бляшками. Атеросклероз вызывает серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы: в худшем случае – инфаркт и инсульт. Опасность заключается в том, что высокий уровень холестерина может стать причиной ранней смерти и инвалидности.

Кроме того, предрасположенность к высокому холестерину может передаваться по наследству. Семейная гиперхолестеринемия может проявиться как в детском, так и в более старшем возрасте. Если ваши близкие родственники имеют повышенный уровень холестерина или проблемы с сердцем и сосудами, то это повод начать контроль над здоровьем.

Продукты, уменьшающие холестерин в крови

Рыба

Мясо и молоко

Овощи и фрукты

Орехи

Зерновые и бобовые

Специи

Как быстро и эффективно снизить холестерин в крови?

Для начала, чтобы уменьшить уровень холестерина, нужно изменить образ жизни и привычки в рационе. Блюда из постного мяса, бобовых, зелени и клетчатки за короткий период снизят показатели ЛПНП в крови.

Злоупотребление алкоголем и курение усиливают повышение «плохого» холестерина, который оседает на стенках сосудов. Любое лечение будет бессмысленным, если не отказаться от вредных привычек.

Подвижный образ жизни – гарантия здоровья сердечно-сосудистой системы. Спорт тонизирует сосуды, что обеспечивает достаточное насыщение необходимыми веществами. Выполнение физических нагрузок способствует не только сжиганию излишков природных жировых отложений организма, но также и благотворно влияет на общее состояние и качество жизни пациента в целом. Уменьшить холестерин в крови можно, занимаясь бегом, спортивной ходьбой на открытом воздухе, аэробикой и плаванием.

Стоит понимать, что все вышеперечисленные методы действуют только при умеренном отклонении результатов липидограммы от нормы, а сильное увеличение уровня холестерина потребует уже лекарственного вмешательства.

Лекарственные препараты для снижения холестерина в крови

Лекарства для снижения уровня холестерина в крови делятся на несколько типов. Только врач должен принимать решение какие препараты назначать и в какой дозе, так как лечение холестерина требует индивидуального подхода.

Статины

Статины – особо эффективные и распространенные препараты, существенно снижающие уровень ЛПНП. Они блокируют фермент печени, синтезирующий холестерин, а также ускоряют его переработку. Препарат назначается людям при гиперхолестеринемии, высоком риске заболеваний сердца и сосудов, диабете, атеросклерозе и перенесенном сердечном приступе. Главный минус – статины пагубно влияют на функционирование печени, провоцируя различные заболевания.

Фибраты

Эти препараты назначают при сильном повышении холестерина в крови. Фибраты усиливают активность фермента, влияющих на расщепление триглицеридов. В результате снижается уровень холестерина в крови и предотвращается развитие атеросклероза. Однако их лечебное действие часто сопровождается побочными реакциями. У людей, принимающих препарат, могут наблюдаться нарушения работы печени, миалгия и желчнокаменная болезнь. Фибраты нельзя использовать людям с нарушениями кроветворения, заболеваниями почек и печени.

Секвестранты желчных кислот

Эти средства используются в качестве вспомогательной и комплексной терапии. Они связывают холестерин и желчные кислоты в крови – такие соединения необходимы для оптимального переваривания пищи. Организм начинает эффективно вырабатывать их из холестерина, который уже есть в теле, в следствие чего уменьшается гиперхолестеринемия. Секвестранты считаются безопасными, так как они не усваиваются в ЖКТ и поэтому не оказывают на организм негативного влияния.

Никотиновая кислота

Никотиновая кислота относится к витаминам PP. Это средство часто назначают для снижения «плохого» холестерина и повышения уровня «хорошего». Никотиновая кислота может вызывать побочную реакцию в виде покраснения кожи. Кроме того, средство нельзя принимать при гиперчувствительности, язвенной болезни желудка и кишок из-за своего раздражающего действия на слизистую.

Пищевые добавки

Помимо лекарственных препаратов, можно использовать пищевые добавки, содержащие в своем составе витамины, пробиотики, природные статины и другие полезные микроэлементы. В отличие от синтетических препаратов, которые подходят далеко не всем из-за множества побочных действий и противопоказаний, пищевые добавки имеют натуральный и щадящий состав.

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