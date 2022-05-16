Цены в Беларуси продолжат расти, считают в Евразийском банке развития. Основная причина — вопросы с логистикой и высокая инфляция на мировых рынках. Эта информация размещена в Telegram канале финансового учреждения.

В ЕАБР считают, что годовая инфляция разогналась в Беларуси во многом из-за ситуации на валютном рынке, когда заметно выросли курсы евро и доллара, на что отреагировали повышением цен все участники потребительского рынка: импортеры, производители, торговля.

— Подстройка цен под изменение валютных курсов и увеличение инфляционных и девальвационных ожиданий преимущественно произошла, — считают в Европейском банке развития.

По прогнозу аналитиков, инфляционное давление сохраняется со стороны роста издержек вследствие выстраивания новых цепей поставок и высокой инфляции на мировых рынках. Эти факторы продолжат существенно влиять на цены влиять на цены в 2022 году.

Напомним, в апреле годовая инфляция в Беларуси составила 16,8%.

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