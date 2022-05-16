Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вторжение России в Украину застопорилось, а Украина может выйти из этого конфликта победителем.

Такое заявление он сделал во время неформальной встречи глав МИД стран-членов НАТО в Берлине. Основные тезисы его выступления цитирует пресс-служба НАТО.

Столтенберг не смог принять личное участие во встрече из-за заражения коронавирусом, поэтому он выступал по видеосвязи.

«Война России в Украине идет не так, как планировала Москва. У России не получилось взять Киев. Они отступают от Харькова. Их большое наступление на Донбассе застопорилось. Россия не достигает своих стратегических целей», – уверен генсек НАТО.

«Украина может выиграть эту войну. Украинцы мужественно защищают свою родину», — отметил Столтенберг.

У генсека также поинтересовались, какое послание он может передать президенту России Владимиру Путину.

«Хочу поздравить Украину с победой на Евровидении», — сыронизировал Столтенберг.

Он объяснил, что послание, которое НАТО хочет передать российскому президенту заключается в том, что он начал самую жестокую и циничную войну со времен Второй мировой войны. При этом Путин наверняка удивлен мужеством украинского народа и единством Запада.

«Поэтому я говорю, что мы едины. Мы будем и дальше помогать Украине победить в этой войне», — добавил он.

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