Страховщики транспортных средств стран Балтийского моря приняли решение о прекращении сотрудничества с Беларусью и Россией по системе «Зеленая карта». Об этом сообщает сайт adw.by.

Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) рекомендует страховщикам отказаться от выдачи «Зеленых карт» для поездок в Россию и Беларусь. Те автовладельцы, которые хотят отправиться в эти страны, смогут купить договор пограничного страхования на границе соответствующей страны.

«Договоренность предусматривает, что договор о сотрудничестве с российским и белорусским бюро будет в силе до 5 мая 2023 года, поэтому уже выданные „Зеленые карты“ остаются в силе. Но уже сейчас водители должны считаться с известными неудобствами, планируя приобретение страховки для поездки в эти страны», — информирует член правления LTAB Юрис Стенгревицс.

Он отметил, что сотрудничество по системе «Зеленая карта» прерывается из-за начатых в Украине военных действий, а также в связи с санкциями западных стран в отношении России и Беларуси, из-за которых международные перечисления в эти страны фактически невозможны.

Напомним, что в страны Балтийского моря входят Дания, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Германия.

Надо пояснить, что система «Зеленая карта» была введена в 1953 году. Она призвана избавить водителей от необходимости заключать договор пограничного страхования при пересечении границ.

Уточним, что договор страхования «Зеленая карта» заключается с владельцем транспортного средства или от его имени с водителем в отношении автомобиля, зарегистрированного в Беларуси и выезжающего за ее пределы для его использования в дорожном движении государства — члена системы «Зеленая карта». И наоборот — для автовладельцев из стран-членов системы «Зеленая карта» при въезде в Беларусь.

К слову, в конце марта Украина отменила признание страховых сертификатов «Зеленая карта» Беларуси и России.

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