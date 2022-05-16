Страховое мошенничество. Схема старая - дело новое

Фрунзенским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве.

Данное дело возбуждено по материалам проверки 5-го управления Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД по городу Минску.

В ходе следствия установлено, что четверо жителей города Минска с ноября 2021 года по февраль 2022 года осуществляли преступную деятельность для получения выплаты страхового возмещения.

Согласно материалам дела, у одного из участников преступной группы имелся приобретённый в лизинг автомобиль Мерседес-Бенц, застрахованный по системе – КАСКО. На данном автомобиле знакомая мужчины, 33-летняя женщина, которая не имеет водительского удостоверения, совершила дорожно-транспортное происшествие, когда тот находился за пределами Минска. О случившемся владельцу она не сообщила, а поделилась данным инцидентом с общим знакомым, который знал, что сложившаяся ситуация не является страховым случаем именно из-за отсутствия водительского удостоверения у виновника аварии.

Решив помочь своему другу, владельцу автомобиля Мерседес, 28-летний мужчина разработал преступную схему по восстановлению повреждённого транспортного средства без денежных затрат и даже с последующей выгодой. По его плану необходимо было купить точно такой же автомобиль, заменить целые детали на детали с поврежденного Мерседес и инсценировать аварию для получения выплаты.

Придуманный сценарий фигурант озвучил 32-летнему знакомому, который предложил оформить покупку автомобиля на свое имя, чтобы в последующем оставить его себе в пользование. Схемой друзья поделились с владельцем поврежденного автомобиля Мерседес, которому понравилась идея ремонта без каких-либо вложений.

Подготовив все к инсценировке ДТП обвиняемым оставалось найти человека, который сядет за руль. За денежное вознаграждение водителем согласился стать их 33-летний знакомый. Следует отметить, что в последующем он также стал фигурантом преступной деятельности. При составлении протокола на месте инициированного ДТП он указал именно те технические повреждения, которые имелись на автомобиле Мерседес после аварии с участием женщины.

Когда преступный сценарий был отработан один из фигурантов обратился в страховую компанию и получил выплату. Общий ущерб, причиненный преступной деятельностью обвиняемых, составил более 20 тысяч белорусских рублей. Полученные противоправным способом денежные средства обвиняемые присвоили себе. Следователями приняты меры по обеспечению его возмещения. На имущество фигурантов общей стоимостью более 400 000 белорусских рублей, в том числе на автомобили и денежные средства, наложен арест.

Действия обвиняемых квалифицированы следствием по ч.3 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К трем мужчинам применена мера пресечения в виде залога, к одному – запрета определенных действий.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»