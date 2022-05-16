Ромас Аустинскас, Как минимум 10% имеющегося в Литве парка большегрузного транспорта перевозит грузы в Беларусь и РФ. Такую цифру озвучил президент Литовской ассоциации автомобильного транспорта «Линава» пишет ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции Žinių radijas.

По его словам, белорусский и российский рынки по-прежнему остаются привлекательными для транспортных компаний Литвы, местные грузоперевозчики надеются сохранить их.

Глава ассоциации отметил, что в случае ухода литовских компаний из Беларуси и России на их место придут латвийские и польские конкуренты. У этих стран тоже есть порты для дальнейшей транспортировки, а значит, и возможность работать и зарабатывать.

Ромас Аустинскас подчеркнул, что, несмотря на санкции ЕС на фоне вооруженного конфликта в Украине, грузопоток не прекратился. По его словам, компании и страны приспособились к работе в новых условиях. Он добавил, что Беларусь открыла на своей стороне 17 пунктов, куда могут въехать литовские фуры и перегрузить товар для дальнейшего следования, и грузоперевозчики используют эту возможность.

Напомним, что с 16 апреля в ответ на транспортные санкции Евросоюза Беларусь запретила въезд и транзит для фур, зарегистрированных в ЕС. Сначала пропускали только те, которые везут почту и животных. Позже этот список расширили, добавив в том числе готовые лекарственные средства, медизделия и сырье для них, негабаритные и гуманитарные грузы, а также крупногабаритные, для перевозки которых требуется специальное разрешение.

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