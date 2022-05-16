Компании из североевропейских стран, таких как Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания, отказались вести бизнес в Беларуси и прекратили или поставили на паузу деятельность в нашей стране, пишет издание “Белорусы и рынок”.

Дания

События в Украине привели к тому, что датская компания Maersk, специализирующаяся на морских грузовых перевозках, приостановила прием новых заказов на перевозки в Беларусь и из нее.

«Для Беларуси будут приниматься заказы только на продукты питания, медикаменты и гуманитарные грузы после тщательной проверки», — заявила компания в начале марта.

В апреле датская сеть товаров для дома и уюта JYSK уведомила своих клиентов о том, что работа всех магазинов и интернет-магазина на территории Республики Беларусь будет приостановлена. Информация о приостановке деятельности магазинов вызвала настоящую волну спроса и покупательский ажиотаж.

В начале апреля компания Danfoss, производящая тепловую автоматику и холодильную технику, объявила об уходе с рынков РБ и РФ.

«Учитывая последствия санкций, сбои в цепочке поставок и другие проблемы с логистикой, мы приняли решение инициировать контролируемый выход из Беларуси и России», — сообщила компания.

Финляндия

Производитель лесозаготовительной техники Ponsse в марте текущего года принял решение о временном прекращении всех экспортных поставок в РФ и Беларусь.

«Компания временно прекращает экспорт в Россию и Беларусь, как лесозаготовительных машин, так и их запасных частей», — сообщило руководство Ponsse.

В 2021 году продажи в России и Беларуси составили около 20% выручки компании. Эксклюзивным официальным дилером финской компании Ponsse на территории Республики Беларусь является ОДО «Ударник» (Витебск).

Также о приостановке поставок в Россию и Беларусь заявила международная химическая компания Kemira со штаб-квартирой в Финляндии. Компания производит полный спектр химических препаратов, необходимых для всего процесса производства целлюлозы, картона и бумаги. Кроме того, на белорусском рынке широко распространены удобрения для комнатных и дачных растений, произведенные этой компанией.

В начале марта финская компания по производству алкогольных и безалкогольных напитков Olvi, владелец «Лидского пива», сообщила, что уходит из Беларуси, прекращает экспорт в Россию и отменяет финансовый прогноз на 2022 год.

Olvi стремится продать свой бизнес в Беларуси, и этот процесс активно продолжается. Идет выявление потенциальных покупателей и переговоры по реализации продажи.

При этом, как отмечает компания, будет учитываться местное и международное законодательство и благополучие сотрудников.

Финская сеть быстрого питания Hesburger планирует этим летом закрыть все свои рестораны в Беларуси и России. Согласно отчету компании, в настоящее время у Hesburger 38 ресторанов в Российской Федерации и 4 ресторана в Беларуси.

Кроме того, государственный почтовый оператор Финляндии Posti Group Corporation с 11 апреля приостановил отправку писем и посылок между Финляндией и Беларусью.

Решение о приостановке деятельности в Беларуси затронуло предприятие Mebelain (Могилевский район), которое занимается изготовлением мебели и принадлежит литовской группе компаний SBA.

Шведская компания H&M, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, также решила приостановить работу в России и Беларуси.

Ограничения также затронули и финансовый сектор. Банковская группа Swedbank прекратила все финансовые операции в Россию и Беларусь и из этих стран. Правда, есть исключения. В том числе Swedbank продолжит обслуживать платежи, которые направлены на отдельные социально-общественные группы. Это касается клиентов из РБ и РФ, которые получают пенсии или пособия.

Норвегия

10 января 2022 года норвежская компания Yara — один из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений — опубликовала официальное заявление, в котором сообщила о свертывании закупочной деятельности белорусских калийных удобрений.

В конце апреля международная компания Adevinta заявила о своем уходе с белорусского рынка. Свою площадку в Беларуси «Куфар» компания передала местной команде.

Adevinta специализируется на развитии онлайн-площадок частных объявлений и управляет цифровыми торговыми площадками в 15 странах. Компания выделилась из группы Schibsted ASA и была зарегистрирована в Осло в 2019 году.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»