©U-Boat Worx

Голландская компания, занимающаяся строительством подводных лодок, U-Boat Worx объявила о создании роскошного подводного развлекательного центра, вмещающего до 120 гостей, а также экипаж и обслуживающий персонал. Подводная лодка называется UWEP, аббревиатура от Under Water Entertainment Platform, и представляет собой 35-метровую подводную лодку, напоминающую судна злодеев из кинофильмов о Джеймсе Бонде.

Представлен проект роскошной подводной лодки UWEP
©U-Boat Worx

Подводная лодка задумана как пространство, которое можно использовать в качестве  подводного ресторана, казино, конференц-зала и места для проведения различных торжественных мероприятий, пишет Naked Science.

Представлен проект роскошной подводной лодки UWEP
©U-Boat Worx
Представлен проект роскошной подводной лодки UWEP
©U-Boat Worx

Стальной корпус UWEP позволяет лодке опуститься на глубину до 200 метров. Она оснащена 14 панорамными окнами диаметром 4,5 метра, что дает пассажирам невероятный (по сравнению с любыми другими подлодками) обзор.

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