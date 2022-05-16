Представлен проект роскошной подводной лодки UWEP

Голландская компания, занимающаяся строительством подводных лодок, U-Boat Worx объявила о создании роскошного подводного развлекательного центра, вмещающего до 120 гостей, а также экипаж и обслуживающий персонал. Подводная лодка называется UWEP, аббревиатура от Under Water Entertainment Platform, и представляет собой 35-метровую подводную лодку, напоминающую судна злодеев из кинофильмов о Джеймсе Бонде.

Подводная лодка задумана как пространство, которое можно использовать в качестве подводного ресторана, казино, конференц-зала и места для проведения различных торжественных мероприятий, пишет Naked Science.

Стальной корпус UWEP позволяет лодке опуститься на глубину до 200 метров. Она оснащена 14 панорамными окнами диаметром 4,5 метра, что дает пассажирам невероятный (по сравнению с любыми другими подлодками) обзор.

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