Прокуратура Гродненской области направила в суд уголовное дело по обвинению 31-летнего водителя в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек.

Согласно материалам дела около 8 часов 5 марта 2022 года нетрезвый Р., желая избежать задержания и скрываясь от сотрудников ГАИ, двигался по ул.Болдина в направлении ул.Весенней на автомобиле BMW со скоростью не менее 178 км/ч. Проигнорировав запрещающий сигнал светофора, он въехал на перекресток, где совершил столкновение с поворачивавшим налево Dacia Sandero.

В момент ДТП в Dacia находились две женщины, которые от полученных телесных повреждений скончались на месте.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Гродненской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гродненской области.

Избранную ранее в отношении Р. меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

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