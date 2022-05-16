Первый в мире гидравлический дрон может перевозить грузы до 100 кг

Команда инженеров компании Flowcopter (Шотландия) занимается созданием тяжелого беспилотника большой грузоподъемности, оснащенного основным двигателем Rotax, который приводит в действие четыре несущих гидравлических двигателя. Уже в ходе первых тестовых полетов стало ясно, что он может без проблем поднимать вес около 100 кг, пишет Техкульт.

В перспективе серийные модели Flowcopter будут доставлять полезный груз весом до 150 кг на расстояние до 900 км, формируя тем самым новую «сверхдальнюю» нишу БПЛА, которые, к примеру, займутся транспортировкой грузов в удаленные населенные пункты, на расположенные далеко в море нефтяные вышки или будут принимать участие в поисково-спасательных операциях.

Ставка на авиационный двигатель Rotax не случайна — дронам с электрическими двигателями такие нагрузки будут не под силу. Впрочем, и у ДВС есть свои проблемы. Одна из них — трудности с мгновенной регулировкой крутящего момента для балансировки дрона в полете.

Использование углеводородного топлива, впрочем, может вызвать претензии у экологов. Однако, если сравнивать такой беспилотник с вертолетом, то уровень выбросов у него в любом случае будет значительно меньше.

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