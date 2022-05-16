Фото: unhcr.org

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что более 6,223 миллиона человек покинули Украину с начала военных действий.

До начала “спецоперации” России население Украины составляло около 44 миллиона человек. Согласно данным ООН Украину покинул каждый седьмой житель. Наибольшее количество беженцев приняли:

  • Польша – 3,35 миллионов человек
  • Румыния — около 919 тысяч
  • Россия – почти 839 тысяч
  • Венгрии – около 605 тысяч
  • Молдова – почти 463 тысячи
  • Словакия — около 421 тысячи
  • Беларусь — около 27 тысяч

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»



Добавляйтесь!
Подписывайтесь на наш канал «Народная Воля» в Telegram!
Добавляйте издание «Народная Воля» в избранное на Яндекс-Новости!



АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА