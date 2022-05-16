Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что более 6,223 миллиона человек покинули Украину с начала военных действий.

До начала “спецоперации” России население Украины составляло около 44 миллиона человек. Согласно данным ООН Украину покинул каждый седьмой житель. Наибольшее количество беженцев приняли:

Польша – 3,35 миллионов человек

Румыния — около 919 тысяч

Россия – почти 839 тысяч

Венгрии – около 605 тысяч

Молдова – почти 463 тысячи

Словакия — около 421 тысячи

Беларусь — около 27 тысяч

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