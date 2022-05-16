По подсчетам Организации объединенных наций, военные действия уже нанесли Украине ущерб на 100 млрд долларов.

В ООН прогнозируют, что если война затянется на период больше года, то каждый девятый из 10 украинцев может оказаться за чертой бедности.

По подсчетам специалистов, российские войска уже нанесли ущерб инфраструктуре Украины на 100 млрд долларов. Разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы. При этом в реальности потери могут оказаться 5-6 раз выше, подчеркнули аналитики организации, пишет Thinktanks.by.

Военные действия в Украине привели к тому, что половина предприятий страны закрыта, а другая половина испытывает трудности.

В подобных условиях Украина рискует потерять экономические достижения двух последних десятилетий.

Ранее в Центре глобального развития прогнозировали, что война России против Украины вызовет значительный рост цен на энергоносители и продукты питания. Масштаб повышения цен может привести к тому, что более 40 миллионов человек в мире окажутся в условиях крайней бедности.

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