Встреча, которая состоится 16 мая, приурочена к 30-летию подписания договора и 20-летию самого объединения, информируют российские СМИ.

Ожидается, что в саммите будут принимать участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и глава Таджикистана Эмомали Рахмон – то есть лидеры всех шести государств, входящих сейчас в организацию. На встрече будет присутствовать и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Как отмечали ранее в пресс-службе Кремля, на саммите планируется обсудить ключевые вопросы взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, а также меры по дальнейшему совершенствованию системы коллективной безопасности.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на мероприятии может быть затронута в том числе тема происходящего на Украине.

«Хотя это будет юбилейный саммит, конечно, там будут иметь место и субстантивные обсуждения, обмен мнениями. И, конечно, можно с большой долей уверенности предположить, что в том числе и украинская проблематика будет фигурировать», – отметил представитель Кремля.

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