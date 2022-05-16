Александр Лукашенко на увидел единства и солидарности партнеров по ОДКБ на фоне предпринятых в отношении Беларуси и России санкций Запада.

“Можно ли сегодня утверждать, что мы в нашей организации вместе и все так же связаны узами солидарности и поддержки? Как показывают последние события, с нашей точки зрения, может я и ошибаюсь, похоже, нет”, – сказал Лукашенко 16 мая в Москве на саммите ОДКБ.

“Чего только стоит запрет отдельными партнерами по ОДКБ полетов к ним самолетов национальных авиакомпаний других государств – членов организации”, – отметил он.

На фоне “оголтелого санкционного прессинга со стороны консолидированного Запада, постулаты единства и солидарности срабатывают далеко не всегда”, – заявил Лукашенко, отметив, что это видно также по голосованию в международных организациях.

“Без скорейшего сплочения наших стран, без укрепления политических, экономических, военных связей нас завтра может не быть”, – заявил Лукашенко.

Он полагает, что если бы страны ОДКБ сразу выступили “единым фронтом, не было бы этих адских санкций”.

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