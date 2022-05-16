Компания Mattel выпустила популярную куклу Барби в образе королевы Елизаветы II к 70-летию монарха на троне. Сувениры раскупили всего за три секунды, и сейчас за них идет борьба на eBay.
В сети магазинов для дома John Lewis, кукла стоила £95, или около 390 белорусских рублей. Перепродают сувенир как минимум вдвое дороже, пишет The Guardian.
Из-за высокого спроса, компания Mattel допустила, что в будущем может появиться еще одна партия таких кукол.
На данный момент игрушка считается последним продуктом в линейке памятных вещей королевской индустрии, которая включает в себя все — от фарфора и плюшевых мишек до кухонных полотенец и магнитов на холодильник. Каждый сувенир отражает знаковые события из жизни британских монархов.
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