Компания Mattel выпустила популярную куклу Барби в образе королевы Елизаветы II к 70-летию монарха на троне. Сувениры раскупили всего за три секунды, и сейчас за них идет борьба на eBay.

В сети магазинов для дома John Lewis, кукла стоила £95, или около 390 белорусских рублей. Перепродают сувенир как минимум вдвое дороже, пишет The Guardian.

Из-за высокого спроса, компания Mattel допустила, что в будущем может появиться еще одна партия таких кукол.

На данный момент игрушка считается последним продуктом в линейке памятных вещей королевской индустрии, которая включает в себя все — от фарфора и плюшевых мишек до кухонных полотенец и магнитов на холодильник. Каждый сувенир отражает знаковые события из жизни британских монархов.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»