— Из-за санкций оказался заблокированным практически весь экспорт Беларуси в ЕС и Северную Америку. Это, условно говоря, сумма, которая равняется порядка $ 16−18 млрд, — сказал премьер-министр Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь1».

— Естественно, мы не можем потерять этот экспорт. Мы должны его переориентировать на другие рынки — на азиатский, африканский, Ближнего Востока и Арабского залива. Это та проблема, над которой мы сегодня работаем. мы Но мы видим, что в мире происходят и обратные процессы. Обратная сторона санкций — это проблемы с продовольствием, это проблемы с удобрениями, ростом цен на энергоносители. То, от чего Европа сейчас в шоке. Это инфляция. То есть санкции раскачивают всю мировую экономику, – поделился Головченко своим видением перспективы.

Надо отметить, что по данным Белстата, в прошлом году общий экспорт белорусских товаров и услуг составил чуть более 49 миллиардов долларов. Можно сделать вывод, что нынешняя сумма заблокированного экспорта составляет от 32 до 36% от объемов прошлого года.

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