В конце прошлого года Минздрав США одобрил новое лекарство от пресбиопии – старческого ухудшения зрения – и теперь оно доступно в продаже, но строго по рецептам. Средство называется «Vuity» и оно помогает компенсировать негативные эффекты пресбиопии без необходимости применять очки, контактные линзы или делать операцию на глазах. Лекарство представляет собой глазные капли, которые после применения возвращают остроту зрения на 6 часов, пишет Техкульт.

Ученые выделяют два главных фактора развития пресбиопии. Во-первых, деградирует хрусталик в глазу, из-за чего его линзовидная форма перестает меняться при попытке сфокусировать взгляд на предмете. Во-вторых, с возрастом ухудшается состояние мышц, которые и должны сжимать и расслаблять хрусталик. Из-за этого глаза теряют способность контролировать прием потока света и концентрировать его на зрительном нерве в глубине сетчатки.

В основе Vuity лежит вещество пилокарпин, которое еще с конца 19-го века применяют для лечения различных глазных заболеваний. В случае с Vuity его воздействие на глаза приводит к сужению зрачка — то есть к принудительному изменению формы хрусталика так, как если бы мы пытались прищуриться и приглядеться к предмету вблизи. Это не создает никаких проблем при хорошем освещении, но в полутьме ориентироваться станет сложнее.

Увы, у Vuity немало побочных эффектов, среди которых и покраснение глаз, и головная боль, поэтому его разрешается применять не чаще одного раза в день. Цена одного флакона $80, его хватает на месяц ежедневного использования.

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