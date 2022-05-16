Постоянный Совет ОБСЕ принял заявление о политических репрессиях и смертной казни в Беларуси. Текст размещен на сайте организации.

В документе отмечается, что Европейский Союз самым решительным образом осуждает агрессивную войну России против Украины, а также соучастие белорусского режима в этой агрессии путем предоставления своей территории и инфраструктуры, что является вопиющим нарушением Устава ООН и международного права, включая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН №3314 и принципов и обязательств ОБСЕ.

“Мы сожалеем, что продолжающееся подавление прав человека и основных свобод в Беларуси зеркально отражает акты внешней агрессии и закладывает для них почву. Мы вновь заявляем, что обязательства в области человеческого измерения являются вопросами, представляющими непосредственный и законный интерес для всех государств-участников, и не относятся исключительно к внутренним делам соответствующего государства”, – говорится в заявлении.

“Наша вера в готовность Беларуси выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ серьезно пошатнулась после фальсификации президентских выборов 9 августа 2020 года и последовавших за этим беспрецедентных репрессий. Теперь Беларусь оказалась в еще большей изоляции внутри международного сообщества, столкнувшись с усилением санкций и осуждением в связи с ее ролью в российской агрессии против Украины”,- отмечают члены постоянного Совета ОБСЕ.

“ЕС сожалеет о дальнейшем усилении политических репрессий со стороны режима в Минске, в том числе путем расширения возможностей применения смертной казни до расплывчато определенного «покушения на террористический акт». Это прискорбный шаг, который идет вразрез с глобальной тенденцией отказа от смертной казни. Изменения в белорусском Уголовном кодексе и других законодательных актах о смертной казни — это не забота режима о правосудии или улучшении правового регулирования, а усиление инструментария политических репрессий против противников Лукашенко и белорусского народа, который «посмел» протестовать против режима или против войны в Украине. Настоящая цель этих поправок — дальнейшее расширение репрессий против тех, кто защищает демократию, осуждает поддержку белорусским режимом агрессивной войны России против Украины и требует, чтобы их голоса были услышаны, а их права и свободы соблюдались”, – констатируют европейские политики.

Напомним, по данным правозащитников на 12 мая 2022 года в Беларуси насчитывалось 1187 политических заключенных. Многие политзаключенные (по меньшей мере 36 человек) обвиняются или уже приговорены к длительным срокам тюремного заключения по так называемыми «террористическим» статьям Уголовного кодекса. Многие представители демократических сил и политические активисты находятся в розыске по обвинению в «терроризме».

Европейский Союз также крайне обеспокоен планами белорусских властей принять отдельный закон о гражданском обществе для ужесточения законодательного контроля и недавней атакой на независимые профсоюзы.

В заявлении подчеркивается, что ЕС продолжит поддержку демократических сил в стране.

“ЕС полон решимости обеспечить, чтобы все, кто несет ответственность за политические репрессии в Беларуси, предстали перед судом. Мы вновь заявляем о своей поддержке Международной платформы подотчетности Беларуси. Мы приложим все усилия для того, чтобы те, кто содействовал агрессивной войне России, также были привлечены к ответственности. Пакеты санкций будут оставаться в силе до тех пор, пока не будут устранены основания для их введения, и мы по-прежнему готовы рассмотреть вопрос о дальнейших санкциях в соответствии с постепенным подходом, принятым Советом 12 октября 2020 года”, – подытоживается в документе.

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