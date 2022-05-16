С 16 мая БелЖД снизила стоимость проезда в купейных и спальных вагонах повышенной комфортности (СВ) поездов, которые направляются в Россию.

Для маршрута Минск — Москва место в купейном вагоне до 15 мая стоило 188,64 рубля, а сейчас — 158,13. Ценник на билет в СВ соответственно уменьшился с 461,53 до 400,57 рубля, уточняет пресс-служба БелЖД. В среднем стоимость проезда упала на 15–17%.

При формировании тарифа будут учитывать процент занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки покупки билетов. В итоге по мере роста заполняемости вагона и приближения даты отправления поезда ценник постепенно будет расти.

Кроме того, с 16 мая в поезде № 2/1 Минск — Москва применяют систему динамического управления тарифами и стимулирования спроса в купейных вагонах и СВ. С новой системой пассажир может получить скидку до 30% за 60 дней до отправления конкретного поезда, а также надбавку 10% при оформлении билета менее чем за три часа до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81%.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»