Александр Гордон тайно обвенчался со студенткой на 38 лет моложе

58-летний телеведущий недолго пребывал в статусе холостяка: несколько месяцев назад Александр Гордон тихо расписался, а вчера еще и обвенчался с 20-летней арфисткой Софией Каландадзе.

Два года назад Александр Гордон развелся с актрисой Нозанин Абдулвасиевой после шести лет брака. Когда пара играла свадьбу, девушке было всего 20, а ее избраннику 50, в браке родились двое сыновей — Александр и Федор. О причинах неожиданного расставания они не распространялись, ведущий продолжает принимать активное участие в воспитании детей.

При этом Гордон недолго пребывал в статусе холостяка. Еще в 2018 году он познакомился с юной арфисткой, студенткой Государственного музыкально-педагогического института им. Ипполитова-Иванова Софией Каландадзе. Девушка с самого детства занимается музыкой, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Будучи племянницей известного пианиста Бориса Березовского, она участвовала в большом фестивале в Елабуге, где несколько лет назад выступала вместе с Александром. Он читал сонеты, София играла на инструменте…. Кто знает, может, когда-то тогда между будущими супругами и начали зарождаться чувства.

Так или иначе, несколько месяцев назад пара решила тайно узаконить свои отношения и расписалась в одном из загсов, а вчера 58-летний Александр Гарриевич и 20-летняя София обвенчались в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. Гордон был в черном костюме и при бабочке, Каландадзе — в белом расшитом кружевом платье в пол и фате. На таинстве присутствовали только самые близкие — в основном многочисленные родственники со стороны невесты, в том числе, конечно, ее мама и папа.

К слову, в семье девушки не сразу приняли взрослого и состоятельного Гордона. «У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в ее жизнь счастья, то мы только за!» — говорят старшие сестры Каландадзе.

После венчания все переместились в ресторан, чтобы отпраздновать событие. Организацией торжества занимались родители Софии, им Александр посвятил отдельный тост.

«Все состоялось абсолютно вовремя, безукоризненно, как часы. Я, как мог, пытался разделять ваши хлопоты, но я-то там, а вы — здесь, поэтому, не будь Вас, в прямом смысле никого бы не было и ничего бы не было. И сегодняшних торжеств бы тоже не было. Спасибо вам громадное!» — поблагодарил Гордон. И представил всем своих близких — сестру с дочерью и внуком и еще несколько человек. Из-за болезни не смогла присутствовать супруга его отца, поэта и художника Гарри Борисовича, — Татьяна.

За молодоженов было поднято немало бокалов, праздник продолжался до позднего вечера и закончился танцами. Гостей потчевали по достаточно традиционному меню — овощи, салаты, рулетики, фрукты, позднее вынесли горячее и десерт. Да и вообще атмосфера царила абсолютно не пафосная, как обычно принято у звезд экрана.

Для Гордона этот брак — пятый по счету, он является отцом двоих дочерей и двоих сыновей. Но, похоже, останавливаться на достигнутом не собирается, недавно признался: «Надеюсь, что у меня еще будут дети».

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