Наибольшее сокращение численности индивидуальных предпринимателей зафиксировано в Минске. Также снижается количество ИП в Брестской, Витебской, Гомельской области, пишет портал thinktanks.by.

Министерство по налогам и сборам опубликовало статистику по изменению числа предпринимателей за первый квартал этого года. Информация неутешительная: количество ИП в стране неуклонно снижается.

Суммарно в январе количество предпринимателей сократилось на 1003 штуки, февраль дал незначительный рост — плюс 19, в марте мы потеряли еще 1171 ИП. На первое апреля 2022 года в стране осталось 270 965 предпринимателей. Потери пока невелики, но тенденция к падению явно наметилась.

Больше всего потерь наблюдается в столице. В январе — минус 639 предпринимателей, в феврале — минус 413, в марте — минус 663.

Одна из причин очевидна: значительно ухудшились налоговые условия. Работать по упрощенной системе налогообложения большинству уже нельзя. Переход на общую систему гарантирует резкий рост налоговой нагрузки. По-прежнему остались проблемы с регистрацией ИП в Минске.

Снижается количество индивидуальных предпринимателей в Брестской, Витебской, Гомельской областях. В Могилевской ситуация напоминает качели, которые “уходят в минус”, и только Минская область дала заметный рост в феврале, но возможно эти “новобранцы” — те предприниматели, которые не смогли зарегистрировать ИП в столице.

И все это происходит при том, что процедура ликвидации ИП в Беларуси гораздо более долгая и сложная, чем процедура регистрации. Многие предпочитают просто приостановить деятельность – формально иметь ИП, но не получать доходов, не платить налоги и взносы в ФСЗН. Это не запрещено. Те предприниматели, что спешно уехали из страны в связи с событиями 2020-2022 гг., в большинстве своем именно так и поступили.

Отношение с ИП у государства всегда были напряженные. Причины просты: эти люди рассчитывают на свои силы и существуют, фактически, вне системы. Это самая конкурентная и адаптивная категория бизнеса. На предпринимателей сложно давить, их трудно к чему-либо принудить.

Некоторые чиновники были бы рады уничтожить предпринимателей как класс, но проблема в том, что «муравьи» ИП выполняют работу, которая громоздкой и неповоротливой государственной машине не под силу. ИП закрывают множество мелких, но очень важных потребностей населения, удовлетворяют спрос в торговле, оказывают множество видов услуг, перевозят, строят, чинят, и т д. Их невозможно заменить, при СССР пробовали — толком не получилось.

Сейчас в Беларуси можно наблюдать сразу несколько параллельно происходящих процессов. Количество трудоустроенных людей в стране уже давно неуклонно падает. В феврале 2022 в экономике Беларуси было занято 4 246,5 тысяч человек, годом ранее – 4 296,6 тысяч человек, в феврале 2020 – 4 335,2 тысячи. Только за два последних года занятых стало на 88,7 тысяч человек меньше.

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