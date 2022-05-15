Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения 2022». Она набрала 631 балл. Жюри оценило выступление украинских музыкантов относительно скромно. Kalush Orchestra получили 192 балла, но были в первой десятке. Однако зрительское голосование принесло им 439 баллов и в итоге обеспечило первое место.

Представитель Великобритании Sam Ryder лидировал после голосования жюри, но в итоге стал вторым. Зрители дали ему 183 балла. Всего он набрал 466 баллов.

Третье место досталось испанской исполнительнице Chanel. У нее 459 баллов.

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