Россия вступила в третью фазу полномасштабной войны в Украине и готовится к долгосрочному сражению. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона заявил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

Андрусив отметил, что первой фазой была попытка захватить Украину “за пару дней”, второй — провести большое окружение Сил обороны Украины на востоке.

“Одно окружение планировали очень большое, хотели отрезать аж от Павлограда, второе окружение планировали так, чтобы вместе с Краматорском и Славянском, а теперь им осталось крайне маленькое окружение — фактически Северодонецка и Лисичанска, но и этого они сделать не могут”, – отметил Виктор Андрусив.

Он также отметил, что cейчас российские войска начинают готовиться к обороне рубежей.

“Сейчас наступила третья фаза — когда они начинают готовиться к обороне рубежей, на которых остановились. Это указывает на то, что они решили превратить войну в очень долгую… Они рассчитывают, что кризисы, которые вызывает война, посадят Запад за стол переговоров с ними, и Запад попробует нас на что-то обменять”, — сказал он.

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