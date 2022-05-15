Eтерянная картина Пабло Пикассо “Лежащая женщина IV”, возможно, находится в доме бывшей первой леди Филиппин Имельды Маркос.
Ее супругом был диктатор Фердинанд Маркос, обвиненный в нанесении государству финансового ущерба на общую сумму 90 млрд долларов. На минувшей неделе их сын Фердинанд Маркос-младший победил на президентских выборах на Филиппинах.
В сети опубликованы фотографии Маркоса-младшего, празднующего победу на выборах вместе с матерью в ее доме. В кадр попала картина, которая может быть оригиналом полотна “Лежащая женщина IV”.
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