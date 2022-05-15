Председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус заявил, что “за последние три года в Республике Беларусь создана школа по разработке стрелкового оружия”.

Об этом он сказал в интервью телеканалу “Беларусь 1” .

Глава ГВПК отметил, что одно изделие, автомат VSK100, уже был в прошлом году поставлен на вооружение. Пантус подчеркнул, что кучность и точность боя этого оружия превосходит винтовки М16, М4, штурмовые винтовки “в два-три раза как минимум”.

Он признал, что отдельные составные части, в частности ствол и ствольную коробку, закупаются в России: “На сегодняшний день эти составляющие лучшие в мире”. “Все остальное разработано и производится на территории Республики Беларусь”, – подчеркнул Пантус.

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