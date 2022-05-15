Армия России потеряла темп на Донбассе и вряд ли резко ускорит наступление в ближайший месяц так как потеряла треть наземных сил, собранных в феврале, сообщает Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.
Отмечается, что наступление России на Донбассе значительно отстало от графика. Несмотря на небольшие первоначальные успехи, РФ так и не удалось достичь существенных территориальных успехов, а истощение ее войск – неизменно находится на высоком уровне.
По оценке разведчиков, РФ потеряла примерно треть наземных сил, которые собрала для широкомасштабного вторжения. Ситуацию для россиян наверняка в настоящее время усугубит потеря критически важных средств обеспечения – мостового оборудования, беспилотников, средств разведки и наблюдения.
В британской разведке уточнили, что России и так не хватало мостового оборудования в течение всего периода войны. Это замедляло и ограничивало наступательные маневры. Беспилотные летательные аппараты, на которые уповает РФ важны для тактической осведомленности и управления артиллерией, но они по-прежнему уязвимы перед украинскими силами ПВО.
По оценкам разведчиков, армию РФ все больше сковывает ухудшение вспомогательных возможностей, низкий боевой дух и сниженная боеготовность. Многие из потерянных средств восстановить не представляется возможным. Это обстоятельство продолжит мешать российским операциям в Украине.
«В нынешних условиях Россия вряд ли резко ускорит темпы своего продвижения в ближайшие 30 дней», – подытожили в разведке Британии.
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