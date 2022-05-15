Стали известны новые подробности по делу известного медицинского центра «Нордин».

Напомним, вчера в медцентр «Нордин» пришли сотрудники ДФР. Также в этот день были задержаны основатель медцентра — доктор Дмитрий Сайков, его жена Ирина, а также их сыновья. Позже их отпустили. Какие вопросы возникли у департамента финансовых расследований КГК? Как развивалась ситуация?

14 мая утром врачи медицинского центра «Нордин» как обычно пришли на работу. Несколько медиков, с которыми журналистам удалось поговорить, рассказали, что про ДФР и допросы узнали из СМИ. Никакой дополнительной информации, по словам сотрудников, у них нет. Никаких совещаний или объявлений не было, работа продолжилась в штатном режиме.

Между тем, как позже стало известно журналистам, претензии у силовиков возникли к тому, что несколько лет назад у Ирины и Дмитрия Сайковых появились свои ИП. На эти ИП были переоформлены несколько арендных помещений у метро, которые принадлежали совместному предприятию «Нордин», которое владеет и одноименным медицинским центром. Эти торговые точки арендовали сеть по продаже мясных продуктов и сеть аптек.

— Таким образом якобы они раздробили компанию и уходили от налогов. В ДФР якобы 11 мая поступило сообщение об этом. Интересно, что предприятие ежегодно проходит аудит и никогда никаких претензий к нему не было, — рассказал один из сотрудников «Нордина».

По словам источников в медцентре, на допрос увозили не только Ирину и Дмитрия Сайковых, но и их двоих сыновей. Третий сын Сайковых сейчас находится за границей.

— Также вызывали директора и замдиректора медицинского центра и даже композитора Святослава Позняка, который пишет песни Сайкову. Говорят, у Позняка вечером даже был обыск, — рассказал один из сотрудников “Нордина”.

Кроме финансовой документации, из медцентра изъяли также журнал регистрации пациентов. Причину не озвучили.

— В “Нордине”считают, что ситуация начала “раскручиваться” это из-за того, что медцентр во время событий августа 2020-го лечил пострадавших, — уверен собеседник, знакомый с ситуацией изнутри.

Тогда медцентр не сразу решился оказывать помощь, как ЛОДЭ, которые помогали в открытую. Медики “Нордина” думали, как поступить. А потом решили все-таки оказывать помощь пострадавшим во время массовых протестов.

Семья Сайковых комментировать ситуацию отказывается.

К слову, «Нордин» — не первый частный медцентр, попавший под пристальное внимание властей: ранее Минздрав приостановил с 16 мая действие лицензий на медицинскую деятельность «Клиники А1» и «Лодэ», объяснив это нарушением законодательства о здравоохранении, санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании.

Отметим, медцентр «Нордин» работает в Беларуси 19 лет. В его штате — более 450 сотрудников.

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