Минский завод безалкогольных напитков с конца февраля нарастил поставки на российский рынок сладкой газировки (аналогов Sprite, Fanta и Coca-Cola) на 50%. После возможного ухода американского производителя из России белорусский производитель может еще более нарастить свои продажи.

Как сообщает Gazeta.ru, недавно гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси заявил о возможном окончательном уходе компании из России в случае затягивания военного конфликта России и Украины. Мировой гигант в производстве газированной воды не стал отказываться от продаж в России, из-за чего столкнулся с критикой в свой адрес. И не исключено, что в недалеком будущем с российских прилавков могут исчезнуть Sprite, Fanta, Coca-Cola и другие напитки.

В то же время по словам начальник отдела экспорта Минского завода безалкогольных напитков (МЗБН) Михаила Синиченкова, с конца февраля предприятие нарастило продажи в России на 50%. Основными конкурентами американским брендам являютс «Бела-Кола», «Фан-Фан» и «Росинка».

В своем комментарии Синиченков подчеркнул, что белорусские продукты качественнее российских клонов Fanta или Coca-Cola. «Обмануть россиян яркой этикеткой — точно не наш путь».

На российском рынке также активизировались другие производители сладкой газировки и предвкушают раздел рынка после ухода американского гиганта.

Эксперты не исключают появление исков от Coca-Cola на предприятия, которые выпустят клоны ее продукции.

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