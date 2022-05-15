Введенное месяц назад временное разрешение на посещение Беларуси без визы для литовцев и латвийцев решили продлить до конца года, сообщает пресс-служба МИД.

В министерстве это решение назвали стремлением к «сохранению добрососедских отношений» и «развитию межличностных контактов между простыми людьми» в условиях «санкционного давления» на Беларусь.

— Практика «безвиза» продемонстрировала наличие значительного интереса у иностранных граждан к Беларуси. После длительного ковидного перерыва наши соседи получили возможность встретиться с родственниками, посетить могилы родных, решить бытовые вопросы, – уточнили в МИДе.

Надо отметить, что изначально разрешение на въезд в Беларусь без виз для граждан Литвы и Латвии было введено сроком на один месяц — с 16 апреля по 15 мая 2022 года.

По данным Госпогранкомитета, в первый же день в страну приехали 600 иностранцев.

По статистике литовских пограничников, после введения «временного безвиза», число литовцев, путешествующих в Беларусь, выросло на треть.

Как правило, цель въезда — навестить родственников или побывать на кладбище.

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