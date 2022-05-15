В Глубоком продают монастырь за 1 базовую

«Витебскоблимущество» выставило на торги здание бывшего монастыря кармелитов в Глубоком по начальной цене в 1 базовую величину (32 рубля), сообщает БЕЛТА.

Объект, основанный в 1735 году, признан историко-культурной ценностью и включен во все туристические маршруты по региону.

В 2014-м суд назвал здание бесхозным и передал его в коммунальную собственность. С учетом состояния недвижимости власти предложили на торги объект по минимальной цене. Одновременно рассматривается такой вариант вовлечения в оборот, как безвозмездная передача под инвестпроект.

Лот с исторической недвижимостью, выставленный на продажу, включает двухэтажное кирпичное здание с подвалом общей площадью 1280 кв. метров и земельный участок более 0,1 га, передаваемый в аренду на 40 лет.

От покупателя недвижимости власти ждут открытия бизнеса в границах участка в течение трех лет и принятия охранных обязательств.

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