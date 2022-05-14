Как сообщается, бывшему главному инженеру компании изменили меру пресечения. Обвинения с нее не сняты.

На сегодня в заключении по делу остаются бывший гендиректор компании Людмила Чекина, экс-главный редактор Марина Золотова и журналистка Елена Толкачева.

В марте стало известно, что из СИЗО вышли еще 6 сотрудников “Тут Бай Медиа” – бывшие заместитель главного бухгалтера Мария Новик, заместитель гендиректора по общим вопросам Ирина Рыбалко, главный бухгалтер Анжела Ассад, главный редактор политико-экономического блока новостей Ольга Лойко, заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Дайнеко и менеджер Publisher Box Андрей Авдеев.

Отмечалось, что всем изменили меру пресечения. Предъявленное ранее обвинение с них не снято.

Напомним, 18 мая 2021 года в офис компании и домой к некоторым ее сотрудникам пришли представители правоохранительных органов. После этого Комитет госконтроля сообщил, что в отношении должностных лиц “Тут Бай Медиа” возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере). По данным Департамента финансовых расследований, компания получила выручку, “не обусловленную деятельностью, разрешенной для резидентов ПВТ”.

Мининформ ограничил доступ к интернет-ресурсу. Позже все его ресурсы были признаны экстремистскими материалами.

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