В Беларуси вчера наблюдался масштабный сбой с картами белорусских банков Mastercard. По ним было невозможно расплатиться в магазинах, интернете и других сервисах.

Первыми о проблемах с карточками Mastercard сообщили в Альфа-Банке. Как рассказали в банке, картами Mastercard нельзя было расплатиться в белорусских магазинах. Также не работали переводы на карты другого банка через сервис Альфы.

Как сообщает Myfin.by, с аналогичными проблемами в расчетах столкнулись обладатели карточек Mastercard других белорусских банков: Приорбанка, БНБ-Банка, Белгазпромбанка, МТБанка и ряда других банков. Проблемы наблюдаются также в системе ЕРИП, часть платежей по таким картам не проходит.

Почему произошел сбой пока неясно. Оперативный комментарий от платежной системы получить не удалось. Тем временем карточки Visa белорусских банков работают в прежнем режиме.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»