Украина впервые назвала число граждан, которых планирует мобилизовать в армию для участия в войне. Министерство обороны «ориентируется на потребность обеспечить 1 миллион людей, которые будут бороться с врагом», заявил министр обороны Украины Алексей Резников на своей страничке в соцсетях.

«Развертывание государственного механизма — это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 миллион человек, которые будут бороться с врагом», — пояснил глава военного ведомства.

«Украина не была готова к этому полностью. Это понятно и объяснимо. У нас – тысячи километров общей границы на фоне многократного превосходства в ресурсах у агрессора. Ни одна страна не была бы полностью готова. Но благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям власти, которая сохранила управляемость страной, была организована оборона», — добавил он.

Министр обороны подчеркнул, что РФ значительно превосходит Украину в ресурсах, поэтому на всех уровнях велась работа «по изменению философии поддержки Украины со стороны западных партнеров».

«В конце концов произошло тектоническое смещение. За месяц Украина прошла интеграционный путь в сфере обороны, который не могла преодолеть 30 лет. Мы уже получаем тяжелое вооружение от партнеров… Три месяца назад это считалось невозможным», — подытожил Алексей Резников.

Надо отметить, что до войны в армии Украины насчитывалось около 250 тысяч человек.

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