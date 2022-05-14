Лукашенко снял с должности посла Беларуси в Польше Владимира Чушева. Соответствующий указ опубликован 14 мая на Национальном правовом интернет-портале.

В качестве обоснования указан пункт 20 ст. 84 Конституции Беларуси.

Именно эта статья дает право Лукашенко назначать и отзывать дипломатических представителей Беларуси как в иностранных государствах, так и при международных организациях.

Отметим, должность посла Беларуси в Польше Владимир Чушев занимал с марта 2019 года. В октябре 2020 года Польша и Беларусь взаимно отозвали послов: посол Польши в Беларуси Артур Михальский так же как и посол Беларуси в Польше Владимир Чушев, уехали «для консультаций».

Это произошло на фоне обострения отношений между странами после президентских выборов 2020 года.

С тех пор Беларусь в Польше представлял поверенный в делах посольства Беларуси в Варшаве.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»