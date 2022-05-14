В марте состоялось организационное собрание Ассоциации негосударственных организаций здравоохранения при Республиканской ассоциации бизнеса «БСП-пром».

Руководитель новой бизнес-ассоциации Александр КАЛИНОВСКИЙ рассказал газете «Белорусы и рынок» о причинах ее создания и основных проблемах, которые сегодня волнуют частную медицину.

— Почему было принято решение о создании новой бизнес-ассоциации, зачем она сегодня нужна частной медицине?

— Войти в состав ассоциации выразили желание четырнадцать компаний, работающие в сфере частной медицины. Многие из них хорошо известны и в особом представлении не нуждаются.

Медицинский центр «Экомедсервис», компании «Кравира», «Томография», «Инвитро» знакомы многим белорусам, которые обращались к ним за диагностическими услугами и врачебной помощью. Штатная численность медицинских работников, интересы которых намерена отстаивать наша ассоциация, превышает 2500 человек.

Время для работы предприятий сейчас сложное, поэтому логично, что на фоне кризиса в экономике компании стараются объединиться, чтобы сообща решать волнующие вопросы.

— Количество негосударственных организаций в здравоохранении в Беларуси увеличивается?

— Можем только на основании косвенных данных делать вывод, что их количество растет, ведь официальная статистика по данной теме не публикуется. Кстати, отсутствие необходимого объема данных о развитии частной медицины в стране — одна из проблем, которой намерена заниматься ассоциация.

— Государственные организации здравоохранения финансируются из бюджета, негосударственные работают за счет оказания платных услуг. Насколько отличаются в нашей стране условия для работы государственных и негосударственных организаций здравоохранения?

— Внешне кажется, что ситуация не отличается, ведь и государственные, и негосударственные организации здравоохранения оказывают платные услуги населению. Однако порой работают они в совершенно разных условиях. Например, негосударственные организации здравоохранения зачастую располагаются на арендуемых площадях, и это серьезная статья в затратах, которая не может не отражаться на стоимости услуг. В то же время, как известно, государственные организации здравоохранения расходов на аренду не несут.

Второе важное отличие — тарифы на тепловую и электрическую энергию, а также на коммунальные услуги для государственных и частных организаций здравоохранения совершенно разные, причем отличаются в разы.

Наконец, третий момент — лицензирование. Негосударственные организации здравоохранения должны иметь официальное разрешение на право заниматься медицинской деятельностью. К государственным учреждениям здравоохранения такое требование не применяется.

Так что можно говорить о том, что для государственных и негосударственных организаций в Беларуси созданы разные условия хозяйствования. Кстати, на важность необходимых изменений, неоднократно указывал Владимир Коява, председатель совета учредителей «Экомедсервиса» — одного из крупнейших медцентров Беларуси, вице-председатель ассоциации бизнеса «БСП-пром».

Надеемся, что негосударственным организациям удастся выстроить эффективный диалог с государством, и это позволит развиваться в стране частной медицине, на которую есть спрос со стороны населения.

— На учреждения здравоохранения распространяется государственное регулирование цен. Смогут ли негосударственные организации здравоохранения оказывать услуги на фоне роста цен на импортные медицинские материалы?

— Медицинские материалы используются разные. Понятно, что импортные подорожали, и если нет более доступных и качественных аналогов, то пациенты будут за них платить. Другое дело, что за прайс-листом негосударственных медицинских организаций скрывается давняя и глубокая проблема.

Сразу два механизма используются сегодня государством для того, чтобы контролировать уровень цен негосударственных организаций здравоохранения. С одной стороны, на ряд медуслуг действуют максимальные тарифы, превышать которые нельзя, с другой — устанавливается предельный уровень рентабельности для коммерческих организаций в сфере здравоохранения.

К чему это приводит? Часть медуслуг является глубоко убыточными для представителей частной медицины, и, чтобы компенсировать минус, они повышают тарифы на другие услуги, которые государством не регулируются. То есть возникает парадоксальная ситуация: одни пациенты, которые пользуются услугами негосударственной медицины, переплачивают, чтобы медцентры могли оказывать услуги другим пациентам.

— С учетом этой ситуации каких первоочередных решений от государства ждет сегодня частная медицина?

— В марте на заседании общественно-консультативного совета при Минздраве вопрос ценообразования обсуждался, принято решение создать соответствующую межведомственную группу.

На наш взгляд, необходимо уходить от двойного ценового регулирования частной медицины, и если государство видит в нем необходимость, то регулировать нужно не тарифы, а предельную рентабельность участников рынка.

Негосударственная сфера здравоохранения — это уже высококонкурентный рынок в Беларуси, и в этих условиях задирать цены, даже когда есть желание, довольно трудно. В то же время искусственные барьеры сдерживают развитие частной медицины, поэтому бизнес выступает за определенную либерализацию в сфере ценового регулирования.

— Белорусская экономика сейчас переживает кризис. В связи с этим какие риски и возможности видят негосударственные организации здравоохранения?

— Риски связаны с замедлением инвестиционной активности. Это общий тренд в частном секторе экономики. Учитывая внешние и внутренние риски, компании в ряде случаев предпочитают отложить инвестиционные проекты на более поздний период.

Возможности как для государственной, так и негосударственной медицины мы видим в развитии экспорта медицинских услуг. В стране есть большой опыт поддержки экспорта услуг, и нам представляется, что стимулирования отдельных видов деятельности можно добиться благодаря господдержке данного направления.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»